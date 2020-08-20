Правительство Москвы запустит проект для бизнеса совместно со Сбербанком и Google

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы совместно с Google и Сбербанком запустит совместную серию вебинаров для предпринимателей, в которую войдут мастер-классы по самым актуальным темам. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента.

"Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы вместе с компаниями Сбербанк и Google запускают совместную серию вебинаров для предпринимателей. В нее войдут мастер-классы по наиболее актуальным темам, адаптированным под самые популярные отрасли бизнеса в столице: торговлю, гостинично-ресторанную индустрию, сферу услуг, область технологий. Проект стартует в сентябре на онлайн-площадках mbm.mos (ГБУ "Малый бизнес Москвы"), подведомственного департаменту, и образовательной программы "Бизнес класс" от Сбербанка и Google", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая встреча в онлайн-формате, которая будет посвящена запуску серии образовательных мероприятий, пройдет 26 августа. В мероприятии примут участие руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич, вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников и управляющий директор и руководитель дирекции GR Сбербанка Олег Семененко. Участники встречи обсудят меры поддержки, доступные столичным компаниям, способы эффективной адаптации к происходящим в экономике изменениям, а также необходимые для управления собственным делом навыки и роль бизнес-образования в этом процессе.

Все вебинары и стартовая онлайн-конференция будут бесплатными для предпринимателей. Зарегистрироваться на участие в них можно на сайте mbm.mos.ru.