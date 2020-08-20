Праздничную программу проведут на ВДНХ в Москве в День государственного флага РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Праздничную программу в честь Дня государственного флага России 22 августа проведут на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"ВДНХ традиционно приглашает всех желающих на празднование Дня Государственного флага Российской Федерации. В этом году много места в программе мы уделили образовательной части: два вида экскурсий, лекция об истории флага для детей, тематические мастер-классы. Но не забыли и про шоу: посетители экспозиции "Москвариума" в этот день смогут стать участниками тематического перформанса под водой", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Так, 22 августа в 15:30 на территории выставки пройдет бесплатная экскурсия, посвященная гербам и флагам, которые можно увидеть на многочисленных фризах, фронтонах и фасадах павильонов ВДНХ. Старт экскурсии от арки Главного входа. Для участия необходима регистрация.

"В 16:30 на исторической экскурсии в Центре славянской письменности "Слово" гости смогут узнать, когда появился государственный флаг и кто был его создателем. Изучат, что означают цвета триколора и какой символический смысл они несут. Вход в центр по билетам, без регистрации", - говорится в сообщении.

Также в "Москвариуме" в 14:00, 15:00 и 16:00 пройдет представление: водолазы вместе с подводной артисткой-"русалкой" раскроют флаг в аквариуме "Затопленный лес". Все желающие смогут сделать яркие фотографии на фоне российского триколора и обитателей аквариума: гигантов Амазонки - арапайм, родственников пираний - паку, краснохвостых сомов. Кроме того, в течение праздничного дня - с 11:00 до 18:00 - юные гости центра смогут сделать бесплатный аквагрим в цветах российского триколора.