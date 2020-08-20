Около 20% московских школьников получат льготное питание

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Льготное питание с 1 сентября в Москве будут получать около 20% школьников. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Бесплатное школьное питание получают ученики 1-4 классов и школьники льготных категорий. Это около 20% от общего количества школьников", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным департамента, в настоящее время проводится прием заявлений на предоставление льготного питания. Заявки принимаются через официальный сайт мэра Москвы. Предоставление подтверждающих документов в школу не требуется.

"Школьное меню формируется в зависимости от сезонности и калорийности суточного рациона, а также возраста учеников. В него обязательно входят: мясо, молоко, кисломолочные продукты, рыба, фрукты, яйца, картофель, крупы, овощи, зелень, а также соки, какао и компоты. Готовят еду по утвержденным правилам щадящим способом - только варят или тушат. При этом в детском рационе не присутствуют консервы, маринованные овощи, грибы, молочные продукты с растительными жирами, кремовые кондитерские изделия, жареное и острое, продукты с ненатуральными красителями", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, в школьное меню не допускаются газированные напитки, чипсы, натуральный кофе и иные не рекомендованные для детей продукты.

"Для дополнительного питания во всех школах есть буфеты с выпечкой, салатами и напитками. По решению учебного заведения в ассортимент могут включить гипоаллергенные товары и продукты без сахара и глютена: фруктовые и овощные пюре, морсы, злаковые хлебцы, биойогурты. С помощью карты "Москвенок" родители могут удаленно пополнить лицевой счет и установить лимит ежедневной траты денег в школьном буфете, сформировать перечень нежелательных продуктов, например, шоколад или бутерброды, и управлять горячим питанием", - пояснили в ведомстве.

Требования к составу меню для питания детей определены санитарными нормами. Каждое меню, используемое в детском учреждении, в том числе буфетная продукция, имеет экспертное заключение Роспотребнадзора.