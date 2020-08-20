Многофункциональный комплекс, напоминающий по форме пароход, построят в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Необычный многофункциональный комплекс, напоминающий по форме морское судно с "трубами" и "палубами", построят на северо-западе Москвы в Южном Тушино. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Дом по форме будет напоминать морское судно - в основе архитектурно-планировочных решений заложены элементы, напоминающие "трубы" и "палубы" корабля. Общая площадь строения составит порядка 6 тыс. кв. м. Этот проект был в числе финалистов премии Москвы в области архитектуры и градостроительства - 2020 в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта коммерческого назначения. Здание возведут в Южном Тушино по адресу: проезд Досфлота, владение 10, строение 1", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В качестве основных материалов облицовки фасадов будут использоваться керамические плиты "под кирпич", керамогранит, композитные панели, а также декоративные металлические решетки. Облицовку вытяжных шахт на кровле, перголы (навесы) на террасах первого этажа и короба для кондиционеров также выполнят из металлического профиля.

Этажность здания будет варьироваться от двух до шести этажей в зависимости от конфигурации объемов. На первом этаже предусмотрены офисные помещения и кафе, запроектирован подземный паркинг.