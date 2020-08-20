В московском метро запустили тематический поезд "Акварель" с обновленной экспозицией

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен запустил тематический поезд "Акварель" с новой экспозицией "Сезон метро". Обновленный интерьер поезда-галереи украшают 35 живописных полотен, на которых изображены станции Московского метрополитена, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Церемония запуска поезда состоялась 20 августа в электродепо "Митино".

"Тематический поезд "Акварель" - это не только передвижная галерея, но и один из самых популярных именных составов московского метро. Новая экспозиция поезда посвящена совместной художественной акции центра профориентации метрополитена и арт-группы "Сезон". Впервые за всю историю "Акварели" пассажирам будут представлены оригиналы художественных произведений, которые позволят пассажирам по-новому взглянуть на станции Московского метрополитена", - сообщил заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Новая экспозиция представит зрителям картины, написанные в ходе первых двух этапов проекта "Сезон метро". На первом этапе художники побывали на крышах вестибюлей метрополитена, они нарисовали эскизы улиц и площадей столицы, по которым была создана серия полотен с архитектурными достопримечательностями и городскими пейзажами. В проект включили вестибюли 20 станций метро, среди которых "Таганская", "Белорусская", "Динамо", "Чистые пруды", "Ленинский проспект", "Семеновская" и другие.

Второй этап проекта включил в себя работы, созданные непосредственно на станциях метрополитена в Международный день художника, 8 декабря 2019 года. На картинах изображены не только исторические, но и современные станции московского метро, среди которых "Румянцево" и "ЦСКА".

"Сезон метро" - шестнадцатая по счету экспозиция в именном составе "Акварель", который с 2007 года курсирует на Арбатско-Покровской линии. В конструкцию вагонов поезда были внесены изменения, чтобы превратить состав в настоящую передвижную галерею. За время существования этого культурного проекта пассажиры "Акварели" смогли познакомиться с шедеврами из Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Вятского художественного музея, Московского музея современного искусства и других российских музеев", - сообщили в пресс-службе.