МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ежегодный московский кинофестиваль "Будем жить" пройдет в столице с 26 августа по 2 сентября. Об этом рассказал в четверг на пресс-конференции по случаю запуска культурного мероприятия президент фестиваля, народный артист Евгений Герасимов.

"Фестиваль наш достаточно большой и будет проходить на всех площадках Москино, но основной станет Поклонная гора и Музей Победы. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль пройдет в ограниченном формате. Между тем зрители, пришедшие на наши показы, смогут познакомиться с самой широкой палитрой новых российских фильмов, принять участие в мастер-классах и творческих встречах", - сказал Герасимов.

Он добавил, что особенное внимание кинофестиваля будет уделено 75-летию Великой Победы. Фильмом открытия кинофестиваля станет короткометражная семейная картина "Соня любит, Соня не любит", а фильмом закрытия - документальная картина "Жизнь - кайф", посвященная знаменитому педагогу Владимиру Фенченко.

"На наших показах будет соблюдаться социальная дистанция. Кроме того, мы подготовили для гостей фестиваля медицинские маски и установим санитайзеры", - сказал Герасимов.

В этом году традиционно кроме показов кинокартин для гостей фестиваля подготовили обширную культурную программу. На открытии и закрытии фестиваля свои творческие номера представят известные актеры и музыканты. В числе них Василий Лановой, Александр Олешко, Михаил Ножкин, Нонна Гришаева, Александр Панкратов-Черный, Максим Аверин и другие.

"В конкурсную программу фестиваля вошли картины из игрового полнометражного, короткометражного, документального кино. У нас представлена будет 31 картина и 11 из них - премьерные фильмы", - рассказал директор кинофестиваля Дмитрий Якунин.

О фестивале

Фестиваль проводится с 2011 года, и в первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве - в программе фестиваля было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках. В разное время в жюри фестиваля входили такие известные кинематографисты, как Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев, Борис Токарев, Юрий Коротков, Ирина Апексимова, Иван Кудрявцев, Владимир Фокин, Александр Стефанович, Владимир Фенченко, а мастер-классы проводили Петр Мамонов, Александр Адабашьян, Жора Крыжовников, Алексей Петрухин, Александр Митта, Владимир Бортко.