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Мосгорнаследие остановило незаконный ремонт в старинном доходном доме

Собственнику предстоит устранить последствия работ и вернуть зданию исторический облик по согласованному проекту, ему также грозит штраф до 5 млн рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия остановили незаконный ремонт в доходном доме на улице Большая Дмитровка. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Доходный дом на Большой Дмитровке - интересный московский памятник с богатой историей. Здание было построено в самом конце XIX века, а в его основе находятся кельи Георгиевского женского монастыря. После революции 1917 года здесь были частные квартиры, а в середине прошлого столетия в доме жил и работал композитор Прокофьев. Проводить ремонт в памятнике без согласования с Мосгорнаследием запрещено. Сейчас работы остановлены, возбуждено административное производство", - прокомментировал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Уточняется, что проектная документация на проведение работ не согласовывалась, разрешение не выдавалось.

Во время осмотра специалисты обнаружили в помещениях памятника строительный мусор и инвентарь. Рабочие успели демонтировать потолок и перегородки, на втором этаже прорубили оконные проемы.

По словам Емельянова, собственнику предстоит устранить последствия незаконных работ и вернуть зданию исторический облик по согласованному проекту. Кроме того, нарушителю грозит наказание в виде штрафа до 5 млн рублей. Размер штрафа определит суд при рассмотрении материалов дела об административном нарушении.

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