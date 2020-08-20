Более 20 молодых профессионалов представят Москву в финале Worldskills Russia

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше 20 конкурсантов от Москвы вошли в финал VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"Завершились отборочные соревнования за право участия в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Сборную Москвы представляли 30 молодых профессионалов, в число которых вошли восемь юниоров в возрасте от 14 до 16 лет. По итогам соревнований большая часть участников показала блестящие результаты - на данный момент уже 21 конкурсант из 30 завоевал право участвовать в финале в составе сборной команды Москвы", - говорится в сообщении.

Отборочные соревнования VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) проходили в России с 1 по 20 августа, в нем приняли участие более 1 тыс. конкурсантов со всей страны. Отбор проходил по 27 компетенциям, в 25 из которых принимали участие молодые мастера из Москвы.

Финал WorldSkills Russia пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года в дистанционно-очном формате. В соревнованиях примут участие более 2,8 тыс. человек, в том числе иностранные конкурсанты и свыше 700 опытных экспертов WorldSkills.