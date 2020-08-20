Авиакомпания "Победа" запустит новый рейс Москва - Курган в октябре

ТАСС, 20 августа. Авиакомпания "Победа" начала продажу билетов на новый регулярный рейс Москва - Курган. Полеты начнутся со 2 октября, сообщается в четверг на официальном сайте компании.

"Компания "Победа" начала продавать билеты на регулярный рейс по новому направлению Москва - Курган. В момент старта продаж на официальном сайте авиакомпании pobeda.aero было предложено 3 тыс. билетов по тарифам 499-1999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. <…> Полеты по новому маршруту начнутся 2 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут совершаться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Ранее рейс Курган - Москва осуществляла лишь компания "Ютэйр".

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект лоукост-авиаперевозчика, когда клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые ему услуги.