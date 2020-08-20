Заммэра Москвы Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди столичных чиновников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов задекларировал самые большие доходы среди столичных чиновников за прошлый год - более 39,5 млн рублей. Декларация о доходах государственных гражданских служащих столицы за прошлый год опубликована в четверг на сайте правительства и главы города.

Доход заммэра в 2018 году составил 19,9 млн рублей. Ликсутов владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG, мотоциклами Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Кроме того, у заммэра задекларированы три земельных участка, жилой дом площадью более 2,1 тыс. кв. м, а также два нежилых помещения.