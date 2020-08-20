Среднесуточное количество поездок в московских такси в августе возросло до 909 тыс.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Среднее количество поездок в столичных такси в августе 2020 года возросло до 909 тыс., в прошлом году этот показатель составлял 890 тыс. поездок. Об этом сообщил в четверг в своей колонке на транспортном портале столицы замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

"Число пассажиров такси выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, сейчас на такси в Москве совершают в среднем 909 тыс. поездок в сутки, на одну машину приходится 13-15 заказов. В августе годом ранее - 890 тыс. поездок", - написал Пронин.

Он добавил, что сама структура долей агрегаторов на рынке такси осталась неизменной. 67,7% поездок в сутки совершаются на автомобилях "Яндекс.Такси", 23,1% - "Ситимобил", 5,8% - Gett, 0,6% - такси "Везет", 0,2% - inDriver, 2,6% - другие.

"Каршеринг работает в привычном режиме - автомобили можно арендовать на любое время, и количество пользователей почти достигло значений прошлого года. Мы наблюдаем такую тенденцию: в будние дни поездок на каршеринге меньше, чем в такие дни в прошлом году. Это связано с тем, что многие еще остаются на удаленной работе и не ездят в офисы, также, возможно, некоторые все еще боятся заразиться", - написал Пронин.

Он также сообщил, что во вторник, 18 августа, пользователи совершили 131 тыс. поездок, что на 6% (9 тыс. поездок) меньше, чем в тот же день в 2019 году. "В выходные же тенденция обратная - количество поездок на каршеринге превышает показатели прошлого года, сервис популярен. Так, в выходные 9 и 10 августа, и 15-17 августа пользователи совершили больше поездок, чем в прошлом году", - рассказал Пронин.

По его словам, в среднем на один автомобиль каршеринга приходится шесть поездок, тогда как в феврале 2020 года одной машиной пользовались семь-восемь раз. Структура долей операторов осталась неизменной, как и в такси: 47,7% поездок совершается на автомобилях "Яндекс.Драйв", 34,6% приходится на "Делимобиль", 15,2% - на Belka Car, 1,9% - на Youdrive, 0,5% - на Lifcar, 0,2% - на Rentmee.