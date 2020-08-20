В Москве при выявлении коронавируса у школьников классы переведут на "дистанционку"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"[Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на "дистанционку", будет зависеть от количества заболеваний. Сегодня это среди школьников, мы видим, 25-30 человек в сутки", - сказал Собянин.

Ранее он заявил, что торжественных линеек и других массовых мероприятий в московских школах не будет, но учебный год начнется 1 сентября.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июля подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2021 года.

К основным требованиям относятся термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.