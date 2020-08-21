ВККС рассмотрит кандидатуру Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд ожидает смена председателя - кандидатом на эту должность вместо Ольги Егоровой стал Михаил Птицын, подавший соответствующее заявление, отмечается в сообщении на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ.

"Подлежит рассмотрению 21 августа 2020 года заявление Птицына Михаила Юрьевича о рекомендации кандидатом на должность председателя Московского городского суда (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 8 июля 2020 года)", - сказано на сайте.

Ольга Егорова была переназначена на пост главы Мосгорсуда указом президента от 25 октября 2014 года. Согласно закону, за полгода до истечения полномочий действующего председателя объявляется конкурс. Объявление о вакантной должности главы Мосгорсуда два раза оставалось без ответа, и 8 июля ВККС объявил новый конкурс на вакантное место. Егорова свою кандидатуру на новый срок не выставляла. Единственной кандидатурой на пост председателя Мосгорсуда стал Птицын.

Второй кассационный суд с начала года выносил частные определения по фактам процессуальных нарушений, допущенных подчиненными Егоровой, а Верховный суд в марте отметил недостаточный уровень работы по повышению квалификации среди судей Мосгорсуда.

Ольга Егорова родилась в Москве 29 июня 1955 года. Она кандидат юридических наук, заслуженный юрист России и профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. С 1988 года работала в гражданской коллегии Московского городского суда, с 29 декабря 2000 года является председателем Мосгорсуда.

Птицын, который вскоре может сменить Егорову, закончил Горьковское высшее зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны, юридическое образование получил на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в Москве. Работал судьей военных судов, заместителем председателя 52-го военного суда Московского военного округа, был председателем Балашихинского гарнизонного военного суда, Западно-Сибирского окружного военного суда и Южного окружного военного суда.