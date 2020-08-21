В Москве откроется выставка к 140-летию со дня рождения Блока

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставка "Имя твое - пять букв…", приуроченная к 140-летию со дня рождения поэта Александра Блока, откроется в Москве в Доме-музее Марины Цветаевой в пятницу.

"С 21 августа 2020 года в Доме-музее Марины Цветаевой открывается выставка к 140-летию А. Блока, величайшего поэта "Серебряного века", "младшего" символиста, затмившего многих своих старших современников. На выставке с помощью предметов-символов создается "лабиринт" души Блока, состоящий из оппозиций, раскрывающих ту или иную личностную черту поэта - "великий свет" или "злую тьму", - говорится в сообщении пресс-службы.

В музее напоминают, что Цветаева и Блок не были знакомы лично - Цветаева видела поэта два раза на его поэтических вечерах, слушала стихи в его авторском прочтении. "Отношение Цветаевой к Блоку трудно назвать иначе, чем "обожествление". Она посвятила поэту цикл "Стихи к Блоку", изданный отдельной книгой, в котором называет его "вседержитель моей души", "нежный призрак", "рыцарь без укоризны", - добавляют в музее.

Место проведения выставки выбрано не случайно - посвященный поэту цикл стихотворений Цветаева написала именно в доме в Борисоглебском переулке. В экспозиции можно будет увидеть тетрадь Цветаевой со стихами к Блоку, а также прижизненные издания обоих поэтов.

На выставке представят предметы из фондов Дома-музея Марины Цветаевой, Государственного музея истории российской литературы им. Даля, Государственного исторического музея, Российского национального музея музыки и Российского государственного архива литературы и искусства. Экспозиция будет открыта до 8 ноября включительно.