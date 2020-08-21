Фестиваль "Докер" откроет документальный фильм "Уроки любви"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская премьера польской картины "Уроки любви" режиссеров Каси Матея и Малгожаты Голишевской о 69-летней женщине, которая вырывается из супружеского кошмара и начинает новую жизнь, откроет международный фестиваль документального кино "Докер". Всего в программе покажут 45 фильмов из разных стран, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль "Докер" пройдет на площадке московского киноцентра "Октябрь", он откроется в шестой раз при поддержке проекта КАРО.Арт и продлится до 30 августа. Международному жюри предстоит оценить картины из 35 стран мира, среди которых участники престижных киносмотров "Санденс", Берлинале и других. Основная конкурсная программа этого года состоит из 12 фильмов - российским зрителям их представят впервые.

"Фестиваль откроется российской премьерой пронзительной и ироничной польской картины "Уроки любви" режиссеров Каси Матея и Малгожаты Голишевской, которая также станет участником основного конкурса и поборется за награды фестиваля. "Уроки любви" это вдохновляющая романтическая история о свободной духом 69-летней Йоле, которая, вырвавшись из супружеского кошмара, "отрывается" со своими подружками и оказывается в водовороте нового романа на уроке латиноамериканских танцев. В то время как консервативные представители ее поколения пытаются оправдать ее мужа-абьюзера, Йола начинает новую жизнь и открывает себя заново в свои 69 лет", - рассказали организаторы.

Человек в фокусе внимания

На основную награду претендуют румынская картина "Акаса, мой дом" режиссера Раду Черникиуса о цыганской семье на пороге глобальных перемен в жизни, немецкий "Лавмобиль" Эльке Леренкраус о девушках, которые работают проститутками на трассах Германии, канадский фильм "Безумный Александр" Педро Пиреша о человеке, который пытается построить личную жизнь, параллельно борясь с шизофренией. Единственная российская картина в конкурсе - "Пена" Ильи Поволоцкого - погрузит публику в атмосферу затерянного на севере России поселка Гранитный.

По словам организаторов, человек остается в центре внимания документалистов со всего мира. Герои фильмов требуют изменений и пытаются выйти за границы привычного существования. Оценивать картины будут кинематографисты из разных стран, среди которых классик австрийской документалистики Хуберт Саупер, польский оператор и режиссер Войцех Старонь, основатель Центра документального кино Софья Капкова. Жюри предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж" и других.

Второй по значимости программой на "Докере" остается конкурс короткого метра, в который вошли в этом году 16 картин о космосе, детях, образе Северной Кореи в глазах жителей других стран. Программа "Let IT Dok!" объединит картины об информационных технологиях. Например, фильм "Бинарное мышление" объяснит, как цифровые технологии влияют на поведение человека и на общество в целом, гонконгская "Пандемия", снятая еще до вспышки коронавируса, расскажет о способности людей выстраивать социальную дистанцию. Также публике представят секцию с картинами о психологии "Док Терапия" и детскую программу "DOKer Kids".

Фестиваль пройдет с учетом требований Роспотребнадзора, зарубежные гости и члены международного жюри примут участие в смотре дистанционно. На закрытии "Докера" покажут экологическую мелодраму "Нерка. Рыба красная", действие которой разворачивается на Камчатке. В центре внимания авторов картины оказывается дикий лосось, которого употребляют в пищу миллионы людей по всему миру, и места его обитания. Авторы задаются вопросом, как долго он просуществует. Показы фильмов состоятся также в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде и Ярославле.