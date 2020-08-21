В Москве в пятницу ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 21-23 градуса тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-восточный, северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.