Горожане проголосуют за лучшие авторские маршруты по Москве

МОСКВА, 21 авугста. /ТАСС/. Онлайн-голосование запустили на сайте общегородского туристического конкурса "Маршруты по Москве". Проголосовать за понравившиеся можно до 1 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Всего горожане прислали на конкурс больше 260 авторских маршрутов, включая тематические: литературные, исторические и другие. 86 из них эксперты выбрали для онлайн-голосования", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Участники онлайн-голосования определят троих победителей, еще 12 лучших конкурсантов назовет жюри. В его состав войдут, в частности, представители Музея Москвы и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, городского Комитета по туризму, Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, программы "Мой район". Специалисты будут оценивать работы по многим критериям, например по соответствию тематике, новизне и удобству передвижения.

"Организатором конкурса выступает столичный Комитет по туризму при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики", - говорится в сообщении.

Итоги подведут 3 сентября на сайте проекта #Москвастобой. Здесь же опубликуют лучшие маршруты. Все 15 финалистов получат призы.