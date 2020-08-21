Владельцы транспортных карт "Тройка" смогут оплачивать сотовую связь бонусами

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотовую связь можно оплатить бонусами в программе лояльности "Город". Бонусы может получить каждый пассажир метрополитена за пополнение карты "Тройка", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного метрополитена.

Всего в бонусной программе "Город" зарегистрировано более 900 тыс. пользователей и подключено примерно 6 тыс. торговых точек в Москве и Московской области.

"Программа лояльности "Город" расширяет перечень возможностей, доступных для всех держателей карты "Тройка": теперь бонусами, которые может получить каждый пассажир метрополитена за пополнение этой транспортной карты, можно оплачивать сотовую связь. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо быть зарегистрированным участником программы лояльности "Город" или вступить в нее сейчас, это может сделать каждый владелец карты "Тройка". При регистрации на его счет сразу же поступят бонусы за все пополнения "Тройки" на сумму от 250 рублей за последние 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что среди операторов, для абонентов которых эта опция доступна, присутствуют МТС, "Мегафон", "Билайн", Tele2 и Yota.

По-прежнему помимо оплаты мобильной связи, участники программы лояльности "Город" могут обменивать бонусы на поездки в метрополитене, товары в онлайн-магазине приложения, скидочные купоны популярных доставок и пользоваться предложениями от партнеров программы.

"Город" это бонусная программа карты "Тройка". С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Таким образом, бонусы можно тратить на реальные товары и услуги: например, вы сможете обменять доступные бонусы на скидку в любимых онлайн-магазинах или оплатить ими до 100% стоимости товара в магазине приложения "Город", - заключили в пресс-службе.