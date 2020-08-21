МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса Москвы смогут арендовать на льготных условиях 113 нежилых помещений, находящихся в собственности города, сообщили в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Льготная программа аренды коммерческих помещений в столице работает почти три года. По ней бизнес может арендовать городскую недвижимость на срок до 10 лет по цене от 1 тыс. рублей за 1 кв. м в год для подвальных помещений и от 4,7 тыс. рублей за объекты на первых этажах и выше. Сегодня столичные предприниматели смогут арендовать на льготных условиях 113 нежилых помещений", - приводят слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что больше всего нежилых помещений по сниженной ставке сдаются на юге Москвы - здесь выставлено 26 предложений, по 16 объектов доступно для аренды на севере и востоке столицы, еще 13 лотов сдаются на юго-востоке города.

В сообщении отмечается, что за все время работы программы предприниматели арендовали у города на льготных условиях почти 1,4 тыс. помещений. А с начала года на льготных условиях для малого и среднего бизнеса было реализовано 340 объектов, при этом средняя цена аренды квадратного метра в год по итогам торгов составила 7,5 тыс. рублей.

По всем представленным объектам ведется заявочная кампания. Ознакомиться с техническими характеристиками лотов можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе "Аренда для бизнеса". Для удобства предпринимателей часть представленных объектов можно изучить в режиме онлайн с помощью встроенной функции, которая позволяет рассмотреть лот в формате 3D.