Сеть кинотеатров "Москино" покажет до конца августа шесть фильмов Георгия Данелии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бесплатные показы фильмов, снятых советский кинорежиссером и сценаристом Георгием Данелией (1930-2019), пройдут в сети кинотеатров "Москино" с 24 по 31 августа. Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера, которое отметят 25 августа, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

"В сети кинотеатров "Москино" с 24 по 31 августа пройдут бесплатные показы фильмов, снятых советским кинорежиссером Георгием Данелией. Ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения режиссера. Все картины будут транслировать с 35-миллиметровой кинопленки. Зрители увидят шесть киноработ мастера трагикомического жанра", - говорится в сообщении.

Перед зрителями вновь предстанут любимые герои фильмов "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Я шагаю по Москве" и "Кин-дза-дза!". Также покажут малоизвестную киноработу Георгия Николаевича "Слезы капали" (1982). Эта картина вышла в ограниченный прокат и потому осталась не замеченной широкой публикой.

Кинопоказы пройдут в пяти кинотеатрах - "Молодежном", "Факеле", "Сатурне", "Вымпеле" и "Искре". С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "Москино". Вход свободный, без предварительной регистрации.

Советский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе. В 1955 году окончил Московский архитектурный институт, затем работал в Институте проектирования городов. В 1959-м окончил Высшие режиссерские курсы, мастерскую Михаила Калатозова. Всего Данелия снял около 30 фильмов, почти во всех своих кинолентах участвовал как сценарист.