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Пандемия COVID-19

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве возросло на 1 160

Всего число пациентов, вылечившихся от инфекции, достигло 202 727

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве возросло за сутки на 1 160, до 202 727. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 160 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, достигло 202 727", - сказала она.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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