Около 50 автобусов и машин для социального такси закупят в Москве в этом и следующем году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 30 легковых автомобилей для индивидуальных перевозок и более 10 автобусов большой и малой вместимости приобретут в Москве в этом и следующем году для автопарка социального такси. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Социальное такси заказывают маломобильные москвичи, чтобы безопасно и с комфортом добраться до театров, стадионов, больниц и других мест. До конца года парк пополнят 24 легковых автомобиля для индивидуальных перевозок, еще 10 поступят в 2021 году. Также в следующем году планируем закупить 11 автобусов малой вместимости и два автобуса большого класса", - сказал Ликсутов.

Заммэра уточнил, что сегодня в городе работают 140 единиц спецтранспорта - 74 легковых автомобиля и 66 автобусов большого и малого класса. Транспорт оборудован всем необходимым для удобных поездок. При этом 122 машины оснащены подъемниками и креплениями для инвалидных колясок; остальные перевозят людей без колясок, например слабовидящих пассажиров с собакой-поводырем.

"В прошлом году легковые автомобили социального такси начали ездить по выделенным полосам - это позволяет быстрее выполнять заказы и сокращает время в пути. Машины оформляют в желтом цвете и выдают им государственные номера, соответствующие требованиям к работе такси", - сказал он.

Ликсутов добавил, что почти 95 тыс. человек воспользовались услугами социального такси с начала года: автомобили вызывали 36 тыс. раз, поездки были групповые и индивидуальные. "В период пандемии количество заказов сократилось, но уже сейчас приходит в норму. На прошлой неделе пассажирами соцтакси стали 1,9 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья", - заключил заммэра.