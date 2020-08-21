Вестибюль станции "Рижская" в Москве полностью отреставрируют

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вестибюль станции "Рижская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена полностью отреставрируют. Также во время закрытия на станции будут проведены работы по замене эскалаторного комплекса, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Станция будет закрыта для пассажиров с субботы, 22 августа, на 12 месяцев. Поезда будут проезжать ее без остановки.

"В процессе будет проведена реконструкция вестибюля станции "Рижская". Отмечу, что она является объектом культурного наследия. Будут проведены работы по напольному покрытию, отреставрированы входные группы. <...> Пока будем делать только верхнюю часть, потому что для того, чтобы отреставрировать низ (саму станцию - прим. ТАСС), нам нужно будет тоже закрытие. Больше года - это очень тяжело все закрывать, поэтому это уже будет уже следующий этап", - сказал Дощатов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена, так как станция является объектом культурного наследия, в ходе работ будут использованы только натуральные материалы, аналогичные ранее использованным. На станции будут заменены входные двери, которые повторят исторические аналоги, также будут отреставрированы декоративные покрытия колонн, заменены напольные покрытия, отреставрированы потолки. Кроме того, на станции пройдут работы по укреплению фундамента, несущих стен и других конструкций, служебные помещения станции также пройдут капитальный ремонт.

Замена эскалатора

"Данное закрытие на год станции "Рижская" Калужско-Рижской линии необходимо сделать, чтобы заменить эскалаторные комплексы, которые были смонтированы в 1958 году, срок их эксплуатации подошел к концу. Так как станция имеет только один выход, необходимо закрытие станции полностью", - пояснил Дощатов.

Сначала будет проведен демонтаж старых эскалаторов, затем - фундаментов, на которых они стояли, потом будут проведены работы по наклону, далее будет залит новый фундамент и будут смонтированы новые эскалаторы. Новые эскалаторы будут более современными конструкциями, менее энергоемкими, более автоматизированными", - сказал Дощатов.

Как добавили в пресс-службе, также на станции "Рижской" будет усовершенствована организация пассажиропотока: вход и выход с вестибюля поменяют местами, а кассовый блок будет перенесен в другую часть аванзала. Кроме того, на "Рижской" установят тактильную плитку для слабовидящих пассажиров и цветографические указатели.

"Для обслуживания пассажиров мы пустим автобусы маршрута КМ, также можно будет воспользоваться станциями "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, станцией "Алексеевская" Калужско-Рижской линии и станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Чтобы нашим пассажирам было проще найти правильные маршруты, начиная с завтрашнего дня, здесь будут дежурить сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров", - сказал Дощатов.