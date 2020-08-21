Музей Победы откроет 28 августа выставку к 100-летию танкостроения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставка "Броня крепка, и танки наши быстры", приуроченная к 100-летию отечественного танкостроения, откроется в Музее Победы на Поклонной горе 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба музея в пятницу.

"В экспозиции представят более 100 раритетов из фондов Музея Победы. Уникальные документы, фотографии, кинокадры прослеживают развитие российского танкостроения с 1920 года до наших дней. Материалы расскажут об истории танковой отрасли и деятельности Наркомата танковой промышленности", - говорится в сообщении.

В музее напоминают, что 31 августа 1920 года Нижегородский завод "Красное Сормово" выпустил первый советский танк "Борец за свободу товарищ Ленин". На выставке к 100-летию отечественного танкостроения можно будет увидеть макеты большинства советских бронемашин, выпускавшихся в 1930-1940-х годах. "Посетителей познакомят с самыми успешными разработками отечественных танкостроителей, а также с уникальными образцами, например, с первым советским серийным плавающим танком Т-37", - добавляют в музее.

Также среди экспонатов - элементы брони, боеприпасы, детали машин, в том числе и найденные поисковиками на местах сражений. Часть образцов передана в фонды Музея Победы Нижнетагильским металлургическим комбинатом. Фотографии, документы и стенгазеты расскажут о буднях танкоградов в годы Великой Отечественной войны.

Экспозицию дополнят личные вещи конструкторов - создателей бронетехники, командиров бронетанковых войск, снаряжение советских танкистов. Как поясняют в пресс-службе, эти реликвии были подарены музею родственниками героев.