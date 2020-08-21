Движение транспорта на Краснопресненском путепроводе в Москве будет перекрыто 22 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Краснопресненский путепровод в Москве и прилегающие к нему улицы будут перекрыты для движения автотранспорта 22 августа в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает в пятницу портал "Московский транспорт".

"Краснопресненский путепровод в центре Москве, а также съезды с Ходынской улицы на путепровод, с АЗС "Лукойл" (улица 1905 года, владение 14-16, строение 1), с Хорошевского шоссе, с Беговой улицы от улицы Поликарпова и с улицы Поликарпова будут полностью перекрыты 22 августа с 02:00 до 05:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами на Краснопресненском путепроводе", - говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей быть внимательными и заранее выбирать маршрут и пути объезда.