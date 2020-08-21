Более 550 человек обеспечат безопасность при проведении Ночного забега в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 550 сотрудников правопорядка обеспечат безопасность при проведении московского Ночного забега в Лужниках 22 августа Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"22 августа 2020 года в Лужниках в 22:30 будет дан старт массовому спортивному мероприятию, которое продлится до 00:30 мск 23 августа <..> Правопорядок и безопасность спортивного мероприятия будут обеспечивать более 550 человек, среди которых 150 сотрудников полиции и бойцов ОМОН, свыше 200 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, а также 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение забега было перенесено с 18 июля на 22 августа.

Ночной забег - это единственный массовый забег в столице, который проводится после захода солнца. Его дистанция составляет 10 км. Старт и финиш забега - в Лужниках. Маршрут проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным.