Более 1 млн старых изданий нашли хозяев по проекту "Списанные книги" в Москве с 2017 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Проект "Списанные книги" действует в Москве с 2017 года, за это время из библиотек жители забрали более 1 млн старых изданий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, на сегодняшний день люди все чаще отдают предпочтение гаджетам, в том числе и для прочтения книг. Поэтому встал вопрос о том, что делать со старыми изданиями в библиотеках города, которые не пользовались популярностью среди покупателей.

"В 2017 году мы запустили проект "Списанные книги". Теперь все желающие могут бесплатно забрать ненужные книги из библиотек. И за прошедшие четыре года новых хозяев обрели более 1 млн старых изданий", - написал Собянин.

Он отметил, что такими книгами часто интересуются родители, чтобы почитать детям сказки, которые сами слышали в своем детстве. Еще они интересны для библиографов, которые ищут редкие издания для своих коллекций. Специалисты и студенты берут профессиональную литературу.

Многие списанные издания уезжают из Москвы в другие регионы. Из библиотек можно забрать не только книги, но и толстые литературные журналы прошлых лет. Очередной этап проекта "Списанные книги" стартует в конце 2020 года.

"Чтобы стать участником проекта "Списанные книги", необходимо зарегистрироваться на портале knigi.bibliogorod.ru, выбрать нужное издание и забронировать его. Спустя некоторое время читатель получит сообщение на электронную почту о готовности заказа и сможет приехать за книгой в библиотеку. Этой возможностью уже воспользовались более 101 тыс. любителей книг. А несколько лет назад по результатам народного голосования "Списанные книги" вошли в десятку лучших проектов в номинации: Интернет-проект премии Рунета", - добавил Собянин.