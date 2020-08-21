Эксперт: 94% водителей Москвы рассматривают нахождение на дорогах как вынужденную меру

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Эффективность московской транспортной системы выросла на порядок с 2010 года, когда доля "паразитного" и бездумного трафика составляла более 60%. Теперь в столице порядка 94% автомобилистов рассматривают нахождение на дорогах общего пользования как вынужденную меру для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б, сообщил ТАСС заведующий кафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ Султан Жанказиев.

"Из тех людей, которые рассматривают перемещение как удовольствие, существовал традиционно паразитный трафик, его доля в Москве в 2010 году была, по оценкам, более 60%. Те мероприятия, которые реализованы сейчас, были настроены на то, чтобы минимизировать этот паразитный трафик и дать тем, кто может реально зарабатывать на перемещении, эту привилегию, эту возможность. Сегодня эффективность транспортной системы, под которой мы понимаем долю тех, кто уже преобразует свои транспортные потоки, эта эффективность уже выросла на порядок, то есть в 10 раз, от того, что было в 2010 году", - сказал Жанказиев.

Он пояснил, что эффективность транспортной системы - это доля транспортного потока, которая реализует целевые перевозки, в которые входят перевозки с установленным маршрутам и пунктам назначения. "К ним пока можно отнести индивидуальные перевозки, но в будущем под эффективностью потоком будут понимаются те перевозки, которые прямо или косвенно влияют на бюджетную деятельности города", - сказал Жанказиев.