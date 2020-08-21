Шесть водоемов в Москве признали безопасными для купания

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты признали безопасными шесть зон отдыха для купания в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 20 августа по результатам исследований воды девяти купальных водоемов установлено, что вода соответствует санитарным требованиям в шести водоемах ("Серебряный бор - 2", "Серебряный бор - 3", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево")", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в городе до сих пор сохраняется режим повышенной готовности из-за коронавируса, поэтому зоны отдыха с купанием не открывались для посетителей. Однако специалисты проводят еженедельную проверку всех пляжей Москвы. Всего на контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них девять - с купанием (зона отдыха с купанием "Большой садовый пруд" находится на надзоре 1-го межрегионального управления ФМБА России) и 46 зоны отдыха без купания.

На всех поднадзорных 55 зонах отдыха с начала сезона провели 15 379 исследований воды водоемов на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и вирусологические (в том числе на РНК коронавируса) показатели и 8 490 исследований песка (пляжных участков, спортивных и детских площадок). Исследования воды купальных водоемов проводятся еженедельно.

При исследовании 215 проб воды РНК коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме. При исследовании проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические, энтомологические, вирусологические и радиологические показатели установлено, что они соответствуют санитарным нормативам.

"Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдых будет продолжен. Управление Роспотребнадзора по Москве напоминает о сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимости выполнения мер санитарной безопасности при посещении мест массового сосредоточения людей, включая ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции", - добавляется в материале.