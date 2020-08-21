Выставка гортензий пройдет в "Аптекарском огороде" в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставку гортензий и других осенних цветов, выращенных цветоводами Москвы и Подмосковья, откроют 31 августа в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу.

"Посетителям представят множество растений, наиболее популярных в это время года, включая астильбы, флоксы, астры, георгины, гелениумы, рудбекии, василистники, горцы, хосты, злаки, травы, ивы, клены, скумпии, лапчатки, хвойные. В центре внимания окажутся как новые сорта метельчатых гортензий, так и популярные декоративные сорта", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что среди древовидных гортензий особый интерес представляет сорт "Эмеральд Лейс". Также покажут некоторые сорта крупнолистной гортензии.

Во время выставки будут проходить консультации по агротехнике и ассортименту растений. Также запланирован мастер-класс по различным вариантам обрезки метельчатых гортензий. Понравившиеся растения можно будет заказать на выставке у организаторов - членов секции "Розы и декоративные кустарники" клуба "Цветоводы Москвы на Новинском".

Выставка продлится до 4 сентября.