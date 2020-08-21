Суд отклонил кассационную жалобу на строительство ЖК у нацпарка "Лосиный остров" в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы национального парка "Лосиный остров" и Минприроды России и оставил без изменения решение первой инстанции о признании законным строительства жилого комплекса "Сказочный лес" у границ нацпарка, следует из картотеки суда.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Администрация "Лосиного острова" в октябре 2019 года обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к комитету государственного строительного надзора города Москвы о признании недействительным разрешения на строительство жилого комплекса "Сказочный лес" на улице Лосиноостровской, выданного застройщику "Гранднэкст", который работает под брендом девелопера Seven Suns Development. "Лосиный остров" настаивал на том, что строительство ведется в 150-метровой охранной зоне от границ национального парка. Кроме того, истец подчеркнул, что строительство не было согласовало с Минприроды России.

Власти Москвы утверждали, что сведения о границах охранной зоны нацпарка "Лосиный остров" отсутствуют на картах правил землепользования и застройки столицы и в едином государственном реестре недвижимости. При этом текстовое описание границ в решении Мособлисполкома и Исполкома Моссовета от 1979 года не позволяет определить эти границы. Поэтому власти не могли требовать от застройщика дополнительных документов, в том числе согласования Минприроды.

Суд посчитал, что основания для отказа в выдаче разрешения на строительство отсутствовали, а также установил, что "Лосиный остров" подал иск после того, как истек срок на предъявление требований. Поэтому 24 января суд решил заявление администрации "Лосиного острова" оставить без удовлетворения. Национальный парк и Минприроды пытались обжаловать это решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд 2 июня оставил решение первой инстанции без изменений. Позже нацпарк и министерство подали кассационные жалобы.

Разрешение на строительство ЖК "Сказочный лес" было выдано девелоперу "Гранднэкст" 30 июня 2018 года. Проект площадью почти 170 тыс. кв. м предполагает возведение четырех корпусов до 26 этажей со школой и детским садом. Строительство планируется завершить во втором квартале 2021 года. Согласно единому ресурсу застройщиков, "Гранднэкст" работает под брендом девелопера Seven Suns Development.