Более 1,2 тыс. мастер-классов и лекций проведут в День города в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. мастер-классов и тематических лекций проведут 5 и 6 сентября в Москве, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"День города в этом году посвятили столичным музеям. В этом году на более 40 площадках 5 и 6 сентября все желающие смогут ближе познакомиться с историей и культурой Москвы, сфотографироваться у оригинальных арт-объектов, поучаствовать в познавательных и творческих программах. За два дня там проведут более 1 200 мастер-классов для детей", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, на протяжении двух праздничных дней мастер-классы в парках будут проходить в режиме нон-стоп с 10:00 до 22:00. Расписание программ на городских площадках скоро появится на сайте "Московские сезоны".

"В этом году в День города запланировано особенно много художественных мастер-классов. Они пройдут в 19 творческих студиях под открытым небом. Ведущие предложат нарисовать на пленэре картины, посвященные Москве. К примеру, на Святоозерской улице, вл. 1 и Ореховом бульваре, вл. 24 юные гости вспомнят и изобразят любимое место в своем районе в технике пастели, нарисуют башни "Москвы-Сити" углем на холсте, а столицу с высоты птичьего полета - акриловыми красками", - говорится в сообщении.

Также на площадке на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская покажут, как сделать необычные открытки с иллюстрациями к рассказам о Москве, а на Профсоюзной улице, вл. 41 напишут пейзажи Москвы по мотивам картин Василия Поленова.

"Ведущие мастер-классов на "Геологической станции" на Городецкой улице, вл. 1 расскажут школьникам о том, как появляются сталактиты и сталагмиты, что такое соляной светильник, какая от него польза. Кроме того, юные гости узнают, как ведут себя тектонические плиты, и какие горные породы представлены в земной коре на территории Москвы", - говорится в сообщении.

А на Матвеевской улице, вл. 2 детей старше пяти лет будут учить актерскому и ораторскому мастерству - навыкам, которые пригодятся не только на сцене, но и в жизни. Их ждут вокальные и танцевальные классы, а также полноценное погружение в процесс подготовки спектакля - на примере постановки "Каникулы Бонифация".