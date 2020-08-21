Число индивидуальных предпринимателей в Москве выросло в 3,3 раза

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. индивидуальных предпринимателей было зарегистрировано в Москве в июле 2020 года, что в 3,3 раза больше по сравнению с показателями за апрель. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В июле в столице было зарегистрировано 5 585 новых индивидуальных предпринимателей, что в 3,3 раза больше, чем в апреле текущего года и находится на уровне прироста июля-августа 2019 года", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, Московская агломерация является самым большим в Европе потребительским рынком, при этом в столице созданы все необходимые условия для работы индивидуальных предпринимателей.

Заммэра также отметил, что положительная динамика по регистрации индивидуальных предпринимателей в столице начала восстанавливаться в июне-июле после снятия временных ограничений, вместе с ростом потребительского спроса. По данным ФНС, в целом за семь месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано 29,4 тыс. новых ИП, а общее количество действующих индивидуальных предпринимателей в городе на 1 августа составило 360,4 тыс.

"Москва является абсолютным российским лидером по развитию индивидуального предпринимательства. На данный момент в столице работает каждый одиннадцатый индивидуальный предприниматель России", - добавил добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.