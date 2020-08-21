Более 40 тыс. путевок выдано в Москве на бесплатный детский отдых в 2020 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосгортур выдал более 40 тыс. путевок и сертификатов на бесплатный детский отдых в лагерях в 2020 году. Об этом рассказал журналистам в пятницу заместитель генерального директора "Мосгортур" Денис Буянов.

"Всего в этом году было выдано более 40 тыс. путевок и сертификатов на бесплатный отдых детям. Из них 19 тыс. сертификатов", - рассказал Буянов.

По словам генерального директора "Мосгортур" Инны Голубевой, на данный момент в детских лагерях не проводятся культурные и развлекательные мероприятия.

"У нас поменялось все. У нас в лагерях сейчас действуют новые правила от Роспотребнадзора, в которых очень много ограничений. Ограничены все общелагерные мероприятия", - сказала Голубева.

Также количество детей, которые заезжают в детский лагерь, не должно превышать более 50% от емкости самого лагеря.

"Это означает, что лагерь пустеет в два раза. Дети проводят все мероприятия в рамках своего отряда. Никаких дискотек не проводится", - сказала Голубева.