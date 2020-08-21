Трамваи на маршруте №6 задерживаются в Москве из-за ветки дерева на контактной сети

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трамваи на маршруте № 6 в Москве задерживаются в обоих направлениях из-за опустившейся на контактную сеть ветки дерева. Об этом сообщается в пятницу в официальном аккаунте ГУП "Мосгортранс" в Twitter.

"На Сходненской улице, 18А на контактную сеть опустилась ветка дерева <...> Задерживаются трамваи маршрута № 6 в обоих направлениях. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в публикации.

Отмечается, что на маршрут трамваев вышли компенсационные автобусы.