Праздничные плакаты и флаги украсят Москву в честь Дня флага РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Праздничные плакаты с триколором и флаги украсят Москву ко Дню флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Об этом в пятницу сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно в честь Дня флага РФ мы украшаем город в цветах российского триколора. В этом году более 250 праздничных плакатов будут размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - сказал Бирюков.

По его словам, на пяти мостах - Большом Москворецком, Большом Устьинском, Новоарбатском, Крымском и Бородинском - будут установлены бело-сине-красные флаговые композиции. Для создания праздничной атмосферы на фасадах нескольких домов на Новом Арбате и Тверской улице вечером в субботу включат архитектурно-художественную подсветку в цветах российского флага.

Также заместитель мэра сообщил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий №8 и №28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа. Кроме того, 22 и 23 августа пройдет трансляция видеороликов на домах-книжках на Новом Арбате.

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России с 1994 года.