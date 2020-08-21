Пересадка с МЦД-2 "Рижская" на "Проспект мира" на год станет бесплатной по карте "Тройка"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пассажирам второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), пользующимся картой "Тройка", на время закрытия в столичной подземке станции "Рижская" будет доступна бесплатная пересадка между станциями МЦД-2 "Рижская" и "Проспект мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий Московского метрополитена. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии московского метро будет закрыта для пассажиров с 22 августа на год, там заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль.

"На время закрытия станции метро "Рижская" пассажиры Московских центральных диаметров смогут бесплатно пересесть с одноименной станции МЦД-2 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий. Для получения бесплатной пересадки необходимо провалидировать карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД, а также совершить пересадку на метро в течение 90 минут с момента первой валидации", - сообщили в пресс-службе.

Также от станции "Рижская" до станции метро "Проспект мира" с 22 августа будут ходить бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут работать с 5:30 до 2:00 с интервалом две-три минуты.

Кроме того, на время закрытия станции метро пассажиры МЦД могут выбрать альтернативные маршруты с пересадкой на метро. Так, со станции "Стрешнево" можно пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца, с "Дмитровской" - на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, а со станции "Каланчевская" - на станции метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий.

Для помощи пассажирам рядом с метро "Рижская", а также на станциях "Алексеевская" и "Проспект мира" будут дежурить инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.