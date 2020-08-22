Станция "Рижская" Калужско-Рижской линии метро Москвы с 22 августа закрывается на год

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро в Москве с 22 августа закрывают на 12 месяцев для пассажиров из-за замены эскалаторов и реставрации вестибюля. Поезда будут проезжать ее без остановки.

На время закрытия станции пассажиры Московских центральных диаметров смогут бесплатно пересесть с одноименной станции МЦД-2 на станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий. Для получения бесплатной пересадки необходимо провалидировать карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД, а также совершить пересадку на метро в течение 90 минут с момента первой валидации.

Для обслуживания пассажиров на время проведения работ от станции "Рижская" до "Проспекта Мира" с 22 августа будут ходить бесплатные компенсационные автобусы КМ. Они будут работать с 5:30 до 2:00 с интервалом 2-3 минуты.

Также пассажиры могут воспользоваться соседними станциями "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, станцией "Алексеевская" Калужско-Рижской линии, "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии и станцией "Рижская" МЦД-2.

Кроме того, на время закрытия станции метро, пассажиры МЦД могут выбрать альтернативные маршруты с пересадкой на метро. Так, со станции "Стрешнево" можно пересесть на одноименную станцию Московского центрального кольца, с "Дмитровской" - на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро, а со станции "Каланчевская" - на станции метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линии.

Для помощи пассажирам рядом с метро "Рижская", а также на станциях "Алексеевская" и "Проспект Мира" будут дежурить инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.

Замена эскалаторного комплекса

Три эскалатора на станции метро "Рижская" установили в 1958 году, а сейчас они выработали свой ресурс. Здесь установят новые машины, которые будут безопасными, надежными и удобными.

Как сообщил ранее журналистам первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, сначала на станции проведут демонтаж старых эскалаторов, затем - фундаментов, на которых они стояли. "Потом будут проведены работы по наклону, далее будет залит новый фундамент и будут смонтированы новые эскалаторы. Новые эскалаторы будут более современными конструкциями, менее энергоемкими, более автоматизированными", - сказал Дощатов.

Как добавили в пресс-службе, также на станции "Рижской" усовершенствуют организацию пассажиропотока: вход и выход с вестибюля поменяют местами, а кассовый блок будет перенесен в другую часть аванзала. Кроме того, на "Рижской" установят тактильную плитку для слабовидящих пассажиров и цветографические указатели.

Так как на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно, пояснили в ведомстве.

Реставрация вестибюля

Вестибюлю станции "Рижская" вернут исторический облик: там проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка. Так как станция является объектом культурного наследия, в ходе работ будут использовать только натуральные материалы, аналогичные ранее использованным. На станции заменят входные двери, которые повторят исторические аналоги, также отреставрируют декоративные покрытия колонн, заменят напольные покрытия, отреставрируют потолки.

Таким образом, вестибюль станции метро "Рижская" за время ее закрытия полностью отреставрируют. Кроме того, на станции пройдут работы по укреплению фундамента, несущих стен и других конструкций, служебные помещения станции также пройдут капитальный ремонт.