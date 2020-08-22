В Подмосковье на литературно-музыкальном фестивале "Традиция" пройдет более 30 мероприятий

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция", который пройдет в усадьбе "Захарово" в Московской области, представит более 30 культурных мероприятий, в том числе спектакли, концерты, выступления писателей. Об этом сообщил ТАСС соавтор концепции и программы, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.

"В этом году более 30 событий. Наши постоянные участники и соратники - Захар Прилепин, Александр Дугин, Таисия Краснопевцева, Наталия Сербина, актеры МХАТ - тоже представят новую программу. Фестиваль открывает в этом году семь площадок - это и уникальный лекционный цикл, и стихи сильнейших современных поэтов - Марии Ватутиной, Алексея Шмелева, Анны Ревякиной", - сообщил Бояков. По его словам, представят спектакли "Иосиф Бродский. Бог сохраняет все, особенно слова", "Василий Теркин".

"Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой представят литературно-музыкальную композицию на стихи Пушкина, а Яна Поплавская у нас заявлена как автор книги по психологии отношений, студенты творческой лаборатории Поплавской и Вячеслава Невинного прочтут стихи", - поделилась с ТАСС директор фестиваля "Традиция" Мария Кубланова.

Завершит "Традицию" праздничный фейерверк.

Фестиваль пройдет с соблюдением необходимых профилактических мер в связи с эпидемиологической ситуацией в России и в мире. "При входе на мероприятие измерят температуру бесконтактным термометром. На площадках фестиваля мы установим санитайзеры, туалетные комнаты будут регулярно обрабатываться", - отметила директор фестиваля.

Среди участников заявили писателей и поэтов: Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Анна Ревякина, Мария Ватутина, Максим Замшев, Алексей Шмелев; музыканты: Сергей Старостин, Таисия Краснопевцева, Сергей Летов, Тина Георгиевская, Елена Фролова, Сергей Манукян и другие. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области и администрации Одинцовского городского округа.