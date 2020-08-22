На "Винзаводе" в Москве откроется выставка студентов Института современного искусства

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Выставка Base(less) ("Не(без)основания") открывается в субботу в центре современного искусства "Винзавод". Она объединила работы студентов Института современного искусства (ИСИ) и посвящена теме переизбытка информации в современном мире, сообщила ТАСС куратор проекта Асмик Мелконян.

"Это выставка группы студентов ИСИ. Подала идею я - написала первый текст к выставке и объявила open-call. Ребята отреагировали, они прислали очень много интересных идей. И мы поняли, что нужно обязательно сделать выставку", - рассказала Мелконян.

Она добавила, что изначально открытие планировалось в мае, но из-за пандемии пришлось скорректировать планы. Изменилось и место проведения - выставку перенесли в одно из галерейных пространств Бродильного цеха "Винзавода". В экспозицию вошли работы 15 студентов ИСИ - Павла Чекулаева, Натальи Казаковой, Ксении Тимофеевой, Влада Незабудкина, Анастасии Гросс и других. Все произведения объединили темой информационной перегруженности в современном мире, пояснила куратор.

"Выставка - она о том, что сейчас мы получаем безграничный поток информации, и очень сложно с ним справляться, это нас дезориентирует. Нам нужна точка опоры, но ее у нас нет. И появляется ощущение, что физически организм человека должен как-то мутировать, поменяться, чтобы выдерживать такой ритм современной жизни", - объяснила Мелконян.

Собеседница агентства добавила, что в день открытия выставки также представят перформанс художника Владимира Шишака. Вход на экспозицию бесплатный, ее можно будет увидеть до 20 сентября включительно.