В Горках Ленинских откроется фестиваль "Jazzовые сезоны" Игоря Бутмана

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Jazzовые сезоны", который в шестой раз пройдет 22 и 23 августа в подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские", сохранит статус международного, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель смотра саксофонист Игорь Бутман.

"Благодаря тому, что некоторые зарубежные артисты не смогли выехать из России из-за пандемии, у нас остается возможность назвать и этот фестиваль международным, - пошутил Бутман. - У нас будут артисты из Бразилии, Кубы, Австралии".

Бразилию на фестивале представит квартет Joander Santos, Кубу - Карлос Эчеваррия и ансамбль Jazz Park. "До принятия карантинных мер я планировала вернуться в Нью-Йорк, - рассказала журналистам певица Fantine, которая много лет провела в Австралии и США. - Но 11 марта я отменила перелет и очень рада этому, потому что Москва - тоже мой дом".

Особое место в афише смотра отведено артистам, которых массовый слушатель не привык ассоциировать с джазом: в первый фестивальный день с Московским джазовым оркестром Бутмана выступит Лариса Долина, а в воскресенье на сцену "Jazzовых сезонов" с оркестром выйдет лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. "Мы с Сергеем много работали, с ним и был создан Московский джазовый оркестр, тогда под другим названием", - напомнил Бутман. "Для меня каждый концерт с биг-бэндом Бутмана - это большое событие и счастье в моей творческой жизни", - признался Мазаев.

На фестивале также выступят Трио Олега Аккуратова, победитель Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока Евгений Побожий и его квартет, Квартет Олега и Натальи Бутман, победители конкурса #StayHomeJazzChallenge - группа Plank"s"Tone и другие.

Организаторы перенесли концертную площадку в поле у усадьбы, чтобы обеспечить безопасность зрителей и сохранить социальную дистанцию. Увеличат количество пропускных пунктов и точек питания, чтобы избежать очередей. Также ограничили количество билетов: в прошлом году фестиваль принял 10 тыс. человек, тогда как сейчас один фестивальный день смогут посетить лишь до 1 тыс. зрителей. При этом гостям фестиваля не надо будет надевать маски, отметила министр культуры Подмосковья Елена Харламова.