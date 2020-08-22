Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 203 тыс.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, возросло в Москве за сутки на 1 094 - до 203 821. Об этом сообщила в субботу журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821", - сказала она.

Ракова напомнила, что все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, перенесшие инфекцию, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила Ракова.