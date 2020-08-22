МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен снизил стоимость масок до 10 рублей за штуку. Пассажиры смогут приобрести их по сниженной стоимости с 24 августа, сообщил ТАСС в субботу заммэра столицы Максим Ликсутов.

Прежняя стоимость масок в метро составляла 15 рублей. Приобрести средства защиты по новой стоимости можно будет на любой станции московского метро, а также в кассах на станциях МЦД и пригородных кассах электричек.

"Мы сделали маски еще доступнее - их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами", - заявил Ликсутов.

Маски и перчатки можно приобрести на любой станции московского метро. Всего для пассажиров организовано более 1 тыс. точек продаж. Суммарно для пассажиров поездов пригородного сообщения доступно более 560 точек продаж.

Также на всех станциях метро и МЦК установлены автоматические санитайзеры, которыми пассажиры могут воспользоваться бесплатно.

О ситуации

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

С 12 мая в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. На транспорте он действует до сих пор, а за нарушение требований согласно указу мэра предусмотрен штраф 5 тыс. рублей. 12 августа заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов сообщил ТАСС, что за три месяца действия перчаточно-масочного режима пассажирам общественного транспорта Москвы за отсутствие масок и перчаток было выписано более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей.