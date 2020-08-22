Более 90 млн пассажиров воспользовались МЦД за девять месяцев их работы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли более 90 млн пассажиров за девять месяцев после запуска транспортного проекта. Об этом сообщил в субботу в своем аккаунте в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 млн пассажиров. Самые популярные станции: "Царицыно", "Белорусская" и "Одинцово". Каждой из них пользуются около 20 тыс. человек в день", - написал Собянин.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 60 станций, с 20 из них можно перейти в метро и на Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.