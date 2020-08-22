Более 2 тыс. человек обеспечат безопасность на матчах РПЛ 22-23 августа в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек будут задействованы в обеспечении общественного порядка при проведении футбольных матчей четвертого тура Российской Премьер-лиги в Москве 22 и 23 августа. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

"В эти выходные в Москве пройдут два матча 4-го тура Российской Премьер-лиги: 22 августа 2020 года ЦСКА принимает на домашнем стадионе клуб "Рубин" из Казани, в 23 августа 2020 года на стадионе "Спартак" состоится матч между московскими командами "Спартак" и "Локомотив". В рамках подготовки и проведения спортивных мероприятий запланирован комплекс организационно-практических мероприятий", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что охрану общественного порядка во время матча на стадионе "Арена ЦСКА" будет обеспечивать наряд численностью более 1 тыс. человек, среди которых свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также более 150 полицейских и бойцов ОМОН.

Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время матча "Спартак"-"Локомотив" будут задействованы около 700 сотрудников контрольно-распределительных служб, свыше 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и порядка 100 полицейских и бойцов ОМОН. Общественный порядок во время спортивного мероприятия будут охранять более 1 тыс. человек.

"Для обеспечения антитеррористической безопасности спортивные арены и прилегающая к ним территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве", - заключили в пресс-службе.