В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 731 человек с коронавирусом. На 22 августа в Москве зафиксировано более 256,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 203,8 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стран