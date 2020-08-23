Собянин назвал ситуацию с распространением коронавируса в Москве по-хорошему стабильной

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве можно назвать хорошей с точки зрения стабильности. При этом необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то серьезного всплеска по заболеваемости, с одной стороны", - сказал он.

При этом мэр отметил, что каждый день выявляется около 700 новых случаев заражения коронавирусом и от 300 до 400 человек госпитализируются. "Это говорит о том, что проблема остается по крайней мере до вакцинации. Имею в виду вакцинацию уже от коронавируса, полную, массовую. Все равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие", - добавил Собянин.

На 22 августа в Москве зафиксировано более 256,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 203,8 тыс. пациентов. Всего в столице умер 4 731 человек с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 23 млн человек, примерно 780 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 951 897 случаев заражения, выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.