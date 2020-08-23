На портале "Узнай Москву" появились новые маршруты

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пользователям портала "Узнай Москву" доступны новые маршруты для прогулок по Бабушкинскому и Измайловскому паркам. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в воскресенье.

В этих парках появились плакаты с QR-кодами, отсканировав которые пользователи попадут на страницу с описанием маршрута.

"Современные технологии помогают горожанам разнообразить прогулки по городу, сделав их интерактивными и познавательными. Совместно со столичным Департаментом культуры мы продолжаем разрабатывать интересные маршруты по городским паркам, чтобы москвичи и туристы могли не просто прогуляться, но и узнать интересные факты о самих парках и объектах, которые встретятся им на пути", - приводятся в сообщении слова куратора ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Москвы Сергея Шакрыла.

Пользователям "Узнай Москву" доступны 11 маршрутов по паркам. Например, по саду "Эрмитаж", регулярному парку усадьбы Кусково, Воронцовскому парку.

О проекте

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более двух тысяч зданий и сооружений, 645 памятников, 323 музеев, 356 мест (улиц, парков, бульваров), сведения о 218 исторических личностях, 131 маршруте, 69 квестах. Мобильное приложение "Узнай Москву" доступно на русском и английском языках для устройств с операционными системами Android и iOS.