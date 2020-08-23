В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умер 4 741 человек с коронавирусом.

На 23 августа в Москве зафиксировано более 257,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 204,7 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 23,2 млн человек, свыше 804 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 956 749 случаев заражения, выздоровели 770 639 человек, умерли 16 383. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.