Завод "Метровагонмаш" поставит почти 1,4 тыс. новых вагонов для метро Москвы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Единственным претендентом на поставку почти 1,4 тыс. вагонов нового поколения на сумму более 135,4 млрд рублей для Московского метрополитена стал завод "Метровагонмаш", сообщается в документации на портале госзакупок.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка <…> Участник(и), с которыми планируется заключить контракт - АО "Метровагонмаш", - говорится в сообщении.

Общая стоимость поездов составляет более 135,4 млрд рублей. Они будут поставлены до 2023 года включительно. Вагоны не ранее 2019 года выпуска будут сформированы в семи- и восьмивагонные составы. Кроме этого, в новом поезде для Московского метрополитена установят usb-разъемов для зарядки гаджетов.